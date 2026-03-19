Скрытые причины демографического спада в Азербайджане: экспертный взгляд

Демографическая карта Азербайджана стремительно меняется, и перемены в ней диктуют новые правила для государственной политики.

На днях первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов выразил серьезную обеспокоенность демографической ситуацией в Азербайджане, указав на тенденцию снижения численности населения.

По его словам, за последнее десятилетие рождаемость в стране значительно сократилась: если в 2015 году родилось более 160 тысяч детей, то к 2025 году этот показатель упал ниже отметки в 100 тысяч.

Али Ахмедов подчеркнул, что текущие темпы спада неизбежно отразятся на системе образования. В долгосрочной перспективе демографический кризис приведет к опасному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами, создавая угрозу для устойчивости экономики и социальной политики страны.

Вице-спикер выразил уверенность в том, что с 2026 года внимание азербайджанского правительства к демографическим вопросам будет усилено.

Мы, в свою очередь, изучили статистику рождаемости по стране, начиная с 1970 года. К сожалению, она демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Представляем вашему вниманию официальные данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Прокомментировать данный вопрос 1news.az попросил профессора, доктора юридических наук, эксперта по медицинскому и международному праву Айтен Мустафазаде.

— Как вы думаете, с чем связано наблюдаемое в последние годы снижение рождаемости в Азербайджане?

— Первой причиной хотела бы назвать наплыв беженцев. После оккупации азербайджанских земель в начале 90-х годов в стране было около миллиона беженцев. Это был большой удар для Азербайджана - и экономически, и, естественно, морально. Конечно, люди не были обустроены в течение этих 30 лет при всем том, что государство как могло помогало им (они получали пособия и т.д.), в этих семьях, проживавших в различных общежитиях, бывших санаториях, люди не могли планировать свою жизнь и иметь много детей. Это главный фактор, по-моему.

Второй фактор - после распада Советского Союза, когда рухнул рынок, наши рынки заполнились иностранными продуктами и товарами, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая импортируемой продукцией. Спустя годы мы поняли, что в большинстве своем это были продукты, содержащие ГМО, даже детское питание. И этот фактор имеет большие негативные последствия для здоровья и деторождения.

— Какие комплексные меры необходимо принять на государственном уровне, чтобы остановить снижение численности населения?

— В 2010 году, когда я была избрана депутатом, столкнулась с этим вопросом на одной из конференций и подняла тему вреда ГМО в Милли Меджлисе. Я назвала это именно вопросом национальной безопасности, потому что если некие факторы направлены на снижение численности населения страны, то это - национальный вопрос. Последствия ГМО - это снижение рождаемости, уровня мужских гормонов, падение иммунитета, невосприимчивость к антибиотикам, развитие онкологии, а также чисто экологические проблемы.

К счастью, этот вопрос нашел поддержку со стороны Президента нашей республики: были приняты очень серьезные меры, внесены изменения в различные законы, в том числе приняты нормы в Таможенном кодексе по импорту различных продуктов, сельскохозяйственных культур и т.д., ограничивающие ввоз продукции с содержанием ГМО. К сожалению, следующее поколение показало, что у нас участились случаи бесплодия.

У нашего населения очень много проблем с деторождением и здоровьем. К сожалению, до сих пор не принят закон о репродуктивном здоровье населения, который бы помог регулировать планирование семьи. В нынешнее время очень мало внимания уделяется физкультуре и занятиям спортом среди школьников. Если мы обратимся к зарубежному опыту, то увидим, что при приеме документов в европейские и американские вузы запрашивается информация о том, какими видами спорта занимается абитуриент и в каких спортивных командах участвует. Это показывает, насколько решающее значение имеет спорт в жизни человека. Обязательно должны быть школьные секции, где бы занимались наши учащиеся. Кстати, таким образом были бы трудоустроены и выпускники Института физкультуры. Мне кажется, что нам нужно больше развивать командные виды спорта, а то у нас развиваются в основном только виды борьбы.

— Какова роль медицины в поддержании демографического баланса?

— Одним из важных факторов, которые могли бы повлиять на рост численности населения, является экономический вопрос, а именно экономическое стимулирование и популяризация многодетных семей. Немаловажную роль в этом могут сыграть телевидение, социальные ролики и передачи об успешных многодетных семьях, династиях. Семьи, в которых более двух детей, могли бы считаться многодетными, чтобы им были оказаны льготы и материальная поддержка.

В современном обществе молодые женщины и мужчины очень часто делают ставку на карьеру и не хотят прерываться на создание семьи и детей. Это может быть, но Азербайджан, как исторически традиционно базирующийся на основах семьи, и сейчас должен постараться не утратить понятия семья.

Снижение численности населения - это очень большой вопрос, который должен волновать каждого гражданина. Наверное, со стороны государства должны быть приняты нормы и требования, которые бы стимулировали, поддерживали и направляли развитие нашего общества.

Хочу закончить свои мысли словами покойного общественного деятеля, ученого профессора Ровшана Мустафаева: «Если основой Японии является корпоративный дух и технократия, основой России - военная сила, то основой азербайджанского народа является семья, семейные традиции».

Подводя итог, можно сказать одно: демография - это фундамент национальной безопасности. Сохранение и приумножение человеческого капитала Азербайджана сегодня зависит от того, насколько оперативно и эффективно будут внедрены меры по поддержке рождаемости и оздоровлению нации.