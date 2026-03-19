В Губе мужчина убил женщину и покончил с собой

По факту гибели двух человек в Губе возбуждено уголовное дело.

Об этом 1news.az сообщили в прокуратуре Губинского района.

Согласно информации, 18 марта в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Джейхуна Агасиева (1966 г.р.) и Гюльгез Агасиевой (1970 г.р.) в селе Зизик Губинского района.

В ходе проведенных следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Джейхун Агасиев совершил умышленное убийство Гюльгез Агасиевой, после чего покончил жизнь самоубийством.

По данному факту в прокуратуре Губинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следствие продолжается.