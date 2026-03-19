Ереван продолжает пересмотр символов: Арарат уберут с логотипа вуза
Национальному политехническому университету Армении поручено изменить логотип, на котором изображены горы Сис (Малый Арарат) и Масис (Большой Арарат).
Об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на источники.
По информации издания, работу над новым логотипом начали в январе, а завершить ее планируется до конца учебного года. Получить комментарий руководства вуза газете не удалось.
Как отмечает "Жоговурд", инициатива рассматривается в контексте более широкой политики пересмотра государственной и публичной символики.
Ранее изображение Арарата убрали со штампов, используемых при пересечении границы.
Комментируя эти изменения, премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что государственная символика должна соответствовать международно признанным границам Армении. В свою очередь, представители правящей фракции подчеркивали необходимость отказа от эмоциональных и сентиментальных символов в пользу формально закрепленных государственных атрибутов.
С сегодняшнего дня в армянские паспорта ставится новый штамп без горы Агрыдаг
Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте