Ереван продолжает пересмотр символов: Арарат уберут с логотипа вуза

Национальному политехническому университету Армении поручено изменить логотип, на котором изображены горы Сис (Малый Арарат) и Масис (Большой Арарат).

Об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на источники.

По информации издания, работу над новым логотипом начали в январе, а завершить ее планируется до конца учебного года. Получить комментарий руководства вуза газете не удалось.

Как отмечает "Жоговурд", инициатива рассматривается в контексте более широкой политики пересмотра государственной и публичной символики.

Ранее изображение Арарата убрали со штампов, используемых при пересечении границы.

Комментируя эти изменения, премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что государственная символика должна соответствовать международно признанным границам Армении. В свою очередь, представители правящей фракции подчеркивали необходимость отказа от эмоциональных и сентиментальных символов в пользу формально закрепленных государственных атрибутов.

Читайте по теме:

