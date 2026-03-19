Ближневосточные войны через призму нестареющей аналитики Збигнева Бжезинского

Происходящее на наших глазах в рамках войны Израиля и США против Ирана многими аналитиками представляется как бы линией на формирование нового мирового порядка.

Правда, при этом эксперты различных мастей выдвигают в корне противоположные друг другу взгляды на поствоенную ситуацию не только в ближневосточном регионе, но и, в целом, в мире.

Однако, наряду с прогнозами, немалое число наблюдателей задаются вопросом о том, насколько идентичны в этой войне интересы Израиля и США. Причем данная тема в немалой степени актуализируется непосредственно в США, где, к примеру, глава Национального контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, открыто заявив, что не в состоянии «с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране». Как он уточнил, «Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби».

I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

А ведь Джо Кент был членом команды Дональда Трампа и его давним сторонником.

Параллельно The Washington Post сообщила о получении Трампом «еще до его добра на совместное начало войны с Израилем» по линии американской разведки «очень отрезвляющих докладов», в частности, «о вероятности усиления влияния КСИР» после начала военных действий. Однако, по состоянию на 16 марта, говорится в материале, по меньшей мере 12 млрд долларов затрачено Вашингтоном на ведение войны и наличествуют 13 погибших американских военнослужащих. Отсутствуют и перспективы «смены режима» в Иране, то есть реализации цели, о которой «упоминал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а иногда и президент Трамп»

Данный аспект в очередной раз вызвал у многих экспертов интерес ко взглядам в озвученном направлении выдающегося аналитика XX-XXI вв. Збигнева Бжезинского. Которого, к слову, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, именуя близким другом и человеком, которого он любит, очерчивал «реально мыслящей» личностью, все события оценивающего «с реалистической точки зрения». В конкретизации Гейдара Алиева, «есть теория, есть абстрактная мысль, а есть реалии и реальная ситуация. Господин Бжезинский отличается тем, что является политиком-реалистом».

Посему актуализируется обращение к выкладкам Збигнева Бжезинского, обнародованным им аж 15-20 лет назад.

Так, в своем выступлении перед Комитетом Сената по международным отношениям в 2007 г., рассматривая отдельные аспекты войны США в Ираке, «которую они сами развязали», Бжезинский оценил эти военные действия «исторической, стратегической и моральной катастрофой». Причиной начала чего он обосновал «ложными предположениями, подрывающих глобальную легитимность Америки». По его уточнению, жертвы среди гражданского населения и «ряд злоупотреблений запятнают моральный авторитет Америки», усилив региональную нестабильность.

Как прогнозировал Бжезинский, в случае, если Вашингтон «увязнет в затяжном кровавом вовлечении в Ирак, конечным пунктом на этом нисходящем пути, скорее всего, станет прямой конфликт с Ираном и со значительной частью исламского мира в целом». Где кульминацией проявится «оборонительная» военная операция Белого дома против Ирана, которая погрузит США в разрастающуюся трясину». Бжезинский подчеркнул, что «утверждения о нахождении США в состоянии войны в регионе с более широкой исламской угрозой, эпицентром которой является Иран, значит продвигать самосбывающееся пророчество».

Как результат, будет расти «политическая изоляция и повсеместная народная враждебность по отношению к глобальной позиции США», в связи с чем назрела необходимость изменения курса, в частности, предпринятие энергичных усилий для достижения окончательного израильско-палестинского мира. Где американцы должны убедить регион в приверженности США как обеспечению «долгосрочной безопасности Израиля, так и справедливости по отношению к палестинцам, которые более 40 лет ждут собственного отдельного государства». Вне такого урегулирования потерпит гибель любой арабский режим, который будет восприниматься сторонником региональной гегемонии США.

Прошло три года, и Бжезинскому задали вопрос о возможности «противодействия любой потенциальной атаке Израиля на Иран». В ответ на что он открыто призвал «не ввязываться в войну, к которой вы относитесь неоднозначно», т. к. «решение должно приниматься с открытыми глазами». В конкретизации Бжезинского, в преломлении к Ирану «мы должны быть терпеливы, и сдерживание может сработать». Увеличение же «масштабов конфликта в регионе подожжет Персидский залив, увеличит цены на нефть вдвое, втрое, вчетверо, и американцы будут платить пять-шесть долларов за галлон на заправках. Европа станет еще более зависимой от Советского Союза в плане энергоснабжения».

Как резюмировал Бжезинский, «это будет катастрофой для нас больше, чем для Израиля - больше, чем для Израиля в краткосрочной перспективе, и фундаментальной катастрофой для Израиля в долгосрочной перспективе, потому что если следствием этого станет то, что в конечном итоге нас вынудят покинуть регион, как это может произойти из-за почти динамической ненависти, мы останемся одни. Русские не будут с нами. Европейцы не будут с нами. И если нас в конце концов вытеснят, сколько вы готовы поставить на то, что Израиль просуществует более 5-10 лет после всего происшедшего?».

Мало того, Бжезинский особо зафиксировал тот факт, что Китай «все больше вмешивается в иранскую экономику из-за необходимости для них энергии, и они не будут особенно благодарны, если мы спровоцируем конфликт в регионе». Да и итог этого «для мироввой экономики предсказать сложно». Поэтому не стоит зацикливаться на глупой идее: «О, мы просто разбомбим их, и проблема будет решена».

В 2012 г. Бжезинский подчеркнул, что если Израиль «решит начать войну, просто исходя из предположения, что нас автоматически в неё втянут», то долг дружбы проявляется в важности высказать собственную позицию: «Вы не будете принимать за нас решения с точки зрения защиты национальных интересов». Благо, по словам Бжезинского, США «имеют право на собственную политику национальной безопасности». Посему он исключил возможность нападения США или Израиля на Иран, охарактеризовав данный шаг «актом абсолютной безответственности», который означал бы, что «регион буквально будет объят пламенем». Осуществление же основанной на «таких нереалистичных вариантах политики подорвет доверие к США».

Уникально, не так ли? 15-20 лет назад Збигнев Бжезинский провидчески предупредил Белый дом о том, что может произойти в случае поддержки США военных действий против Ирана. Сегодня же проявляются все те отрицательные для США, для региона, да и для всего мира, результаты, которые один к одному озвучил выдающийся аналитик.

Нужны ли здесь дополнительные комментарии?

Теймур Атаев