 Глава Минфина США Европе: «Сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры»
В мире

Глава Минфина США Европе: «Сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры»

First News Media18:25 - Сегодня
Глава Минфина США Европе: «Сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры»

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не принимать ответных мер на новые американские таможенные пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

"Я говорю всем - сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры", - заявил глава американского Минфина во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, президент США Дональд Трамп, который прибудет в Давос уже в среду, будет открыт к предложениям относительно урегулирования разногласий по этому вопросу.

При этом Скотт Бессент также дал понять, что не видит угрозы для Североатлантического альянса, несмотря на разногласия между США и европейскими странами относительно Гренландии.

"Я думаю, что НАТО в полной сохранности", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Так Бессент ответил на вопрос о том, как сказываются на альянсе упомянутые разногласия.

По мнению министра, НАТО "в большей безопасности, чем когда-либо, благодаря президенту [США Дональду] Трампу". Бессент также заострил внимание на том, что "США с 1980 года <...> израсходовали на $22 трлн больше на оборону, чем все страны НАТО".

Источник: ТАСС



