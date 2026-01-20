Макрон в ответ на угрозы Трампа призвал Европу «не признавать закон сильнейшего»

Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Соединенные Штаты "стремятся ослабить Европу" из-за угроз американского лидера Дональда Трампа ввести тарифы против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию и призвал "не признавать закон сильнейшего".

В своей речи в Давосе Эммануэль Макрон предупредил о вступлении в мир, где действует "закон сильнейшего", призвав Европу "не воспринимать это пассивно".

"Европа должна защищать мультилатерализм (многосторонние отношения – ред.), который служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе".

Французский лидер призвал европейцев к совместным решениям и диалогу. В качестве примера он привел европейскую миссию в Гренландию в ответ на угрозы Дональда Трампа, а также дискуссии в рамках G7.

"У Европы есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда не соблюдают правила игры".

Источник: "Европейская правда"