Пашинян: Армения и Азербайджан объединят энергосистемы

Энергосистемы Армении и Азербайджана соединятся друг с другом, сказал премьер-министр Никол Пашинян.

"Однозначно энергосистемы Армении и Азербайджана соединятся друг с другом и стороны взаимно, на тех же условиях будут пользоваться возможностями импорта и экспорта", - сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте, комментируя проект TRIPP.

Говоря о преимуществах, которые дает проект TRIPP, премьер отметил, что уже есть определенные результаты – поставки и снижение цены на бензин, импорт зерна через Азербайджан.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Источник: Sputnik Армения