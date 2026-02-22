Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетили подразделения ВВС.

На встрече с личным составом министр обороны подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева оборонный потенциал страны изо дня в день последовательно укрепляется. В целях обеспечения своевременного и точного выполнения поставленных задач он дал соответствующие указания Командованию воздушных боевых операций.

Министру обороны были представлены имеющиеся в воинской части общежитие, столовая и медицинский пункт. Генерал-полковник З. Гасанов дал соответствующие рекомендации по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, соблюдению норм питания, а также обеспечению санитарно-гигиенических требований.

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены памятные деревья и проведена встреча с семьёй шехида. Министр обороны поинтересовался их проблемами и поручил ответственным лицам оказать необходимую помощь. Семья шехида и его близкие выразили благодарность за проявленные внимание и заботу, а также за то, что память наших шехидов всегда высоко чтится, Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны.