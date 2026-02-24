«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Группа руководителей НПО из Азербайджана обратилась с открытым письмом к спикеру Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлу, спикеру Палаты лордов лорду Форсайту оф Драмлину, президенту Международной ассоциации юристов Клаудио Виско и послу Великобритании в Азербайджане Фергусу Оулду.

АЗЕРТАДЖ представляет обращение:

«Уважаемый спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл, спикер Палаты лордов лорд Форсайт оф Драмлин, президент Международной ассоциации юристов Клаудио Виско и посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд!

Мы, группа представителей гражданского общества Азербайджана, специализирующихся в сфере прав и свобод человека, а также культурного наследия, обращаемся к вам в связи с тем, что ряд членов парламента Великобритании и руководство Института прав человека Международной ассоциации юристов проявили откровенное неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, начав политическую кампанию против нашей страны на основе непроверенной и неподтвержденной, ложной информации.

Ими был объявлен запрос относительно «уничтожения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе».

Прежде всего следует отметить, что в Азербайджане не существует административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, что однозначно признано международным сообществом, включая Великобританию. По этой причине использование в запросе термина «Нагорный Карабах» юридически и исторически неверно и недопустимо. Это грязная политическая кампания, направленная против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанского государства. Подобный подход уже сейчас демонстрирует, что запрос не будет отвечать критериям объективности и юридической достоверности.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, оба государства добились значительного прогресса в мирном процессе. Текст мирного соглашения уже готов и был парафирован 8 августа прошлого года в ходе Саммита, состоявшегося в Вашингтоне. Очевидно, что планируемое к подписанию мирное соглашение охватывает вопросы, находящиеся в повестке дня между двумя государствами. В нынешних условиях проведение подобного запроса внерегиональными акторами вызывает большие вопросы относительно его истинных намерений и целей. Цель данной инициативы состоит в подрыве доверия и процесса нормализации между двумя странами, в разжигании реваншизма и возрождении сепаратистских тенденций. А это не должно отвечать интересам британского правительства, которое с первого дня поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и уже установило стратегическое партнерство с обеими странами. Чьим интересам в таком случае служит данная инициатива, к которой присоединились британские парламентарии?

Содержание и форма вопросов запроса открыто свидетельствуют о том, что он не преследует цели объективного расследования. Вместо того чтобы служить нейтральному установлению фактов, вопросы выдвигают теорию о том, что «нарушение» якобы уже «имело место». Любой, кто ознакомится с вопросами, ясно увидит, что данный запрос является сценарием, направленным на создание ложного представления у международного сообщества, он предвзят и подготовлен на основе политического заказа определенных групп интересов.

В свою очередь состав участников панели и противоречивая и предвзятая деятельность представленных в ней лиц в прошлом вызывают серезные вопросы относительно их нейтральности в данном процессе. Представленные в панели британские депутаты на протяжении последних десятилетий последовательно демонстрировали антиазербайджанскую позицию. Примечательно, что в панель не включен ни один парламентарий, обладающий нейтральной позицией по данному вопросу, помимо традиционных парламентариев, ранее поддерживавших агрессию и оккупационную политику Армении против Азербайджана. В таком случае кто может рассчитывать на объективность запроса? Очевидно, что цель заключается не в достижении какого-либо объективного правового вывода, а в сохранении уже существующей предвзятой позиции в парламенте Великобритании с целью ослабления поддержки правительством Великобритании усилий по нормализации.

Также на начальном этапе запроса не было установлено контактов ни с одной официальной структурой Азербайджана, а собранная информация не была проверена и подтверждена. На втором же этапе ответы на вопросы в рамках запроса принимаются только по электронной почте, что порождает обоснованные вопросы к прозрачности процесса.

На первом слушании в рамках запроса, которое состоится 25 февраля в парламенте Великобритании, ожидается представление соответствующего отчета НПО под названием Center for Justice and Truth по приглашению Института прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI). В отчете, размещенном на интернет-странице CFJT, история региона серьезно фальсифицирована, преподносится сквозь призму сепаратизма, а факт принадлежности Карабаха Азербайджану поставлен под сомнение. Обращение IBAHRI к столь предвзятой организации для первых слушаний в парламенте еще раз демонстрирует общую направленность данного запроса.

В период тридцатилетней оккупации власти Армении систематически разрушали, оскверняли и искажали происхождение сотен принадлежащих азербайджанскому народу образцов культурного, религиозного и исторического наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в самой Армении. В то же время против азербайджанского народа были совершены этническая чистка, военные преступления, преступления против человечности. Почему же IBAHRI не обращает внимания на указанные нарушения международного права? Соответствует ли такой подход принципам правовой объективности и беспристрастности?

Уместно особо подчеркнуть, что IBAHRI на официальной веб-странице объявляет своими основными принципами обеспечение верховенства закона и подготовку беспристрастных отчетов в области международного установления фактов. Если IBAHRI не прекратит текущий запрос и не будет действовать в соответствии с этими принципами, то в таком случае данные положения должны быть удалены с их официальной интернет-страницы.

Мы требуем расследования деятельности инициаторов данного запроса в рамках соответствующих этических механизмов парламента Великобритании как шага, саботирующего официальный внешнеполитический курс британского правительства в отношении региона, и решительно осуждаем этот предвзятый подход как прецедент превращения права в инструмент достижения политических целей.

Требуем немедленного прекращения процесса запроса!

Мы призываем посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Оулда безотлагательно расследовать данный вопрос и принять меры для прекращения данной провокации. Мы готовы встретиться с послом Фергусом Оулдом по данному вопросу».

Открытое письмо подписали:

1. Амир Алиев – председатель Общественного объединения «Центр продвижения прав человека»

2. Ризван Набиев – член правления Общественного объединения «Юридический анализ и исследования»

3. Новелла Джафарова – председатель Общественного объединения «Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой»

4. Саадат Бананъярлы – председатель Общественного объединения «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»

5. Саида Годжаманлы – председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»

6. Алимамед Нуриев – руководитель Фонда исследований «Конституция»

7. Заур Ибрагимли – член Правления Национального форума НПО Азербайджана

8. Огуз Мамедов – председатель Общественного объединения «Зенги – изучение исторического наследия»

9. Дильгам Ахмед – председатель Общественного объединения «Национальный центр исследования наследия «Чапар»

10. Фариз Халилли – председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия «Мирас»

11. Халид Кязымов – председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа»

12. Ирада Рзазаде – председатель Общественного объединения «Во имя социального благополучия граждан».