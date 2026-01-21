Проведено II заседание Стратегической рабочей группы по Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджан-США

21 января 2026-го года состоялось второе заседание Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел.

Встреча прошла в онлайн-формате под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер.

Источник: АПА