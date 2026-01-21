Трамп: конфликт в Украине будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп уверен, что стороны приближаются к урегулированию конфликта в Украине.

Об этом американский лидер заявил, выступая на встрече с представителями бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что мы приближаемся к этому", - сказал он. Американский лидер добавил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер "отлично справляются" применительно к урегулированию. "Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну", - подчеркнул Трамп, говоря о конфликте. "Но, я думаю, мы это урегулируем", - добавил он.

Источник: ТАСС