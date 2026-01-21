СМИ: премьер Бельгии назвал Трампа «голодной гусеницей»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с "очень голодной гусеницей" на фоне слов американского лидера о Гренландии.

Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Говоря о том, что Трамп ведет себя не как союзник, премьер упомянул детскую иллюстрированную книгу американского писателя Эрика Карла "Очень голодная гусеница". В ней насекомое становится настолько жадным, что у него болит живот.

"Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед - это "Очень голодная гусеница", - приводит газета слова Вевера.

Источник: ТАСС