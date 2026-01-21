Трамп считает генсека НАТО более важной фигурой, чем руководство Дании

Трамп пренебрежительно отозвался о руководстве Дании в связи с отказом по Гренландии, назвал в этом контексте генсека НАТО "более важной" фигурой.

Также американский президент считает, что властям Дании следует уведомить его напрямую, если они отказываются вести переговоры о присоедини Гренландии к США, передает ТАСС.

"Они мне этого не говорили", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе, имея в виду заявления властей Дании о нежелании обсуждать продажу Гренландии США.

Американский лидер добавил, что не любит, когда ему передают информацию "через вторые руки". "Если он хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо", - добавил Трамп, имея в виду министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.