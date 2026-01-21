Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

Поток доставляемых в США водным транспортом наркотиков снизился на 97%, американские власти в ближайшем будущем начнут операции против контрабанды наркотиков по суше.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Могу сказать, что объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%, - сказал он. - Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше. Мы точно знаем откуда они приходят".

Ранее в интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.

Источник: ТАСС