Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремное наказание, впервые с апреля 2022 года присутствовал на заседании суда при рассмотрении дела в отношении него.

Об этом сообщили местные телеканалы.

Тбилисский городской суд в четверг рассматривал дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Выступая на заседании суда, Саакашвили подверг критике власть, призвал оппозицию к единству и заявил, что "завершил бы за час" правление партии "Грузинская мечта", будь он на свободе.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он пробыл до ноября 2025 года. Находясь в клинике, Саакашвили иногда участвовал в заседаниях суда по видеосвязи.

12 марта 2025 года Саакашвили присудили 9 лет за растрату бюджетных средств, а 17 марта - 4 года и 6 месяцев тюрьмы за незаконное пересечение границы. Суммарный срок отбывания наказания Саакашвили составил 12 лет и 6 месяцев, он истекает в середине 2034 года. Также, 6 ноября 2025 года Генпрокуратура Грузии сообщила о возбуждении нового дела против Саакашвили – «за саботаж и призывы к свержению власти».

Источник: ТАСС