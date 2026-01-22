Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

В редакцию 1news.az обратился сын Мир-Али Сейидова - президента Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженного тренера Азербайджанской Республики, основоположника каратэ и джиу-джитсу в стране - Техран Сеидов.

По его словам, в 2017 году его отец с диагнозом «рак предстательной железы IV стадии» был госпитализирован в клинику Memorial в Стамбуле. В 2018 году Мир-Али Сейидов успешно перенёс операцию в клинике Acıbadem при поддержке друзей и учеников.

«К сожалению, вследствие сильного стресса в 2019 году у отца развился сахарный диабет II типа. Именно с этого момента начались серьёзные осложнения в организме. Год назад были выявлены метастазы в области 5–6 позвонков. Более года мы проходили лечение в стамбульской клинике Medipol Mega за счёт одного из учеников-спонсоров. К сожалению, сегодня у него больше нет возможности продолжать поддержку, и всё могло бы сложиться иначе. В начале декабря мы должны были пройти обследование у онколога для оценки результатов лечения, но, увы…», - пишет Техран Сеидов.

С горечью он отмечает, что на сегодняшний день вследствие осложнений, вызванных сахарным диабетом, его отец находится в реанимации клиники Baku Medical Plaza.

«Он поступил туда 4 декабря 2025 года и находился в реанимации до 14 января 2026 года с диагнозами: сердечная и почечная недостаточность, проведена ангиография нижних конечностей, выполнена ампутация стопы. Из-за отсутствия необходимых средств для продолжения дорогостоящего лечения мы были вынуждены выписаться домой. Однако, к несчастью, уже 18 января 2026 года отец вновь был госпитализирован в Baku Medical Plaza с новыми диагнозами - инсульт мозжечка в левом полушарии, сепсис и пневмония», - рассказал он.

По словам Техрана Сеидова, в настоящее время Мир-Али Сейидов вновь находится в реанимации с целью предотвращения повторного инсульта, проведения полного обследования и комплексного лечения. Срок пребывания в реанимации остаётся неопределённым, так как требуется длительное и тщательное лечение.

Он также сообщил, что 20 мая 2021 года Мир-Али Сейидову была назначена пенсия в размере 238,50 AZN, а также инвалидность I группы в связи с нарушением функций организма на 81–100 %. В настоящее время через Государственный фонд социальной защиты он получает 639,65 AZN в месяц (389,65 AZN - возрастная пенсия, 250 AZN - президентская премия). Дополнительно супруге Мир-Али Сейидова назначено ежемесячное президентское пособие в размере 120 AZN по уходу за лицом с инвалидностью, однако выплаты начнутся только с нынешнего месяца.

«Все эти средства уходят на лечение и медикаменты, но их катастрофически не хватает. Один день пребывания в реанимации обходится примерно в 2000 манатов. Длительность лечения напрямую зависит от состояния больного. Когда мы впервые поступили в больницу, даже не предполагали, что останемся там на 43 дня. Мы ушли вынужденно - из-за нехватки средств, продолжали диализ и лечение дома, но уже через два дня случился инсульт, и мы вновь вернулись в реанимацию. С 4 декабря по 14 января все расходы были покрыты благодаря помощи азербайджанского народа. Благодаря этой поддержке мой отец жив - были проведены четыре операции, реанимация, диализ и многое другое. Люди, которые помогали, даже не зная моего отца, спасли ему жизнь. Но сейчас нам снова очень тяжело. Нам нужна поддержка. Я очень хочу, чтобы мой папа выжил и выздоровел», - отметил сын заслуженного тренера.

Напомним, что за выдающийся вклад в развитие боевых искусств (каратэ и джиу-джитсу) Мир-Али Сейидов удостоен международной премии «Оскар», является обладателем 8-го дана по джиу-джитсу и 6-го дана по каратэ-до, а также награждён медалью имени Дзержинского и дипломом «Лучший тренер Советского Союза».

Он также стал первым инструктором в республике, подготовившим сотрудников Министерства внутренних дел, Государственной службы безопасности и других правоохранительных органов, и по сей день продолжает обучать как гражданских лиц, так и сотрудников МВД и ДТХ.

Номер банковской карты: 4098 5844 5854 7005

Телефон для связи: +994 55 750 81 01

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!