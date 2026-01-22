 Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Благотворительность

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

Фаига Мамедова17:26 - Сегодня
Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

В редакцию 1news.az обратился сын Мир-Али Сейидова - президента Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженного тренера Азербайджанской Республики, основоположника каратэ и джиу-джитсу в стране - Техран Сеидов.

По его словам, в 2017 году его отец с диагнозом «рак предстательной железы IV стадии» был госпитализирован в клинику Memorial в Стамбуле. В 2018 году Мир-Али Сейидов успешно перенёс операцию в клинике Acıbadem при поддержке друзей и учеников.

«К сожалению, вследствие сильного стресса в 2019 году у отца развился сахарный диабет II типа. Именно с этого момента начались серьёзные осложнения в организме. Год назад были выявлены метастазы в области 5–6 позвонков. Более года мы проходили лечение в стамбульской клинике Medipol Mega за счёт одного из учеников-спонсоров. К сожалению, сегодня у него больше нет возможности продолжать поддержку, и всё могло бы сложиться иначе. В начале декабря мы должны были пройти обследование у онколога для оценки результатов лечения, но, увы…», - пишет Техран Сеидов.

С горечью он отмечает, что на сегодняшний день вследствие осложнений, вызванных сахарным диабетом, его отец находится в реанимации клиники Baku Medical Plaza.

«Он поступил туда 4 декабря 2025 года и находился в реанимации до 14 января 2026 года с диагнозами: сердечная и почечная недостаточность, проведена ангиография нижних конечностей, выполнена ампутация стопы. Из-за отсутствия необходимых средств для продолжения дорогостоящего лечения мы были вынуждены выписаться домой. Однако, к несчастью, уже 18 января 2026 года отец вновь был госпитализирован в Baku Medical Plaza с новыми диагнозами - инсульт мозжечка в левом полушарии, сепсис и пневмония», - рассказал он.

По словам Техрана Сеидова, в настоящее время Мир-Али Сейидов вновь находится в реанимации с целью предотвращения повторного инсульта, проведения полного обследования и комплексного лечения. Срок пребывания в реанимации остаётся неопределённым, так как требуется длительное и тщательное лечение.

Он также сообщил, что 20 мая 2021 года Мир-Али Сейидову была назначена пенсия в размере 238,50 AZN, а также инвалидность I группы в связи с нарушением функций организма на 81–100 %. В настоящее время через Государственный фонд социальной защиты он получает 639,65 AZN в месяц (389,65 AZN - возрастная пенсия, 250 AZN - президентская премия). Дополнительно супруге Мир-Али Сейидова назначено ежемесячное президентское пособие в размере 120 AZN по уходу за лицом с инвалидностью, однако выплаты начнутся только с нынешнего месяца.

«Все эти средства уходят на лечение и медикаменты, но их катастрофически не хватает. Один день пребывания в реанимации обходится примерно в 2000 манатов. Длительность лечения напрямую зависит от состояния больного. Когда мы впервые поступили в больницу, даже не предполагали, что останемся там на 43 дня. Мы ушли вынужденно - из-за нехватки средств, продолжали диализ и лечение дома, но уже через два дня случился инсульт, и мы вновь вернулись в реанимацию. С 4 декабря по 14 января все расходы были покрыты благодаря помощи азербайджанского народа. Благодаря этой поддержке мой отец жив - были проведены четыре операции, реанимация, диализ и многое другое. Люди, которые помогали, даже не зная моего отца, спасли ему жизнь. Но сейчас нам снова очень тяжело. Нам нужна поддержка. Я очень хочу, чтобы мой папа выжил и выздоровел», - отметил сын заслуженного тренера.

Напомним, что за выдающийся вклад в развитие боевых искусств (каратэ и джиу-джитсу) Мир-Али Сейидов удостоен международной премии «Оскар», является обладателем 8-го дана по джиу-джитсу и 6-го дана по каратэ-до, а также награждён медалью имени Дзержинского и дипломом «Лучший тренер Советского Союза».

Он также стал первым инструктором в республике, подготовившим сотрудников Министерства внутренних дел, Государственной службы безопасности и других правоохранительных органов, и по сей день продолжает обучать как гражданских лиц, так и сотрудников МВД и ДТХ.

Номер банковской карты: 4098 5844 5854 7005

Телефон для связи: +994 55 750 81 01

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
911

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Благотворительность

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

«Любая помощь - это шанс на жизнь»: 15-летней Шахане срочно требуется поддержка в борьбе с раком крови - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

Последние новости

Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность

Сегодня, 18:40

ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России

Сегодня, 18:28

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Сегодня, 18:15

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Сегодня, 17:59

MEDİA призвало Meta удалить дипфейк от имени Президента

Сегодня, 17:47

Трамп пригрозил ответными мерами в случае продажи странами ЕС активов США

Сегодня, 17:37

Президент: Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

Сегодня, 17:33

Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

Сегодня, 17:31

Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:28

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

Сегодня, 17:26

AZAL начинает сотрудничество с международной IT-компанией

Сегодня, 17:11

Агентство продовольственной безопасности предупредило экспортёров растениеводческой продукции

Сегодня, 17:04

В Гёйчае задержан вооруженный наркоторговец

Сегодня, 16:57

В Хырдалане из автомобиля похитили банковскую карту

Сегодня, 16:52

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

Сегодня, 16:20

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

Сегодня, 16:02

Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Сегодня, 15:17
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43