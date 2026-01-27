 Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:32 - Сегодня
В редакцию 1news.az обратилась Пэри Юсифова - мама 9-летнего Джамала Юсифли, чья жизнь с самого рождения превратилась в непрекращающуюся борьбу.

Во время родов у мальчика произошло кровоизлияние в мозг, и врачи поставили ему диагноз детский церебральный паралич в самой тяжелой форме. Джамалу присвоена I группа инвалидности.

«Мой сын лишён возможности вести обычную жизнь. Он не сидит, не ходит, не говорит и, к сожалению, совсем не видит», - с болью рассказывает мама.

По словам Пэри Юсифовой, Джамал нуждается в постоянном наблюдении специалистов и ежемесячном лечении. Его состояние поддерживается за счёт регулярных курсов массажа, лечебной физкультуры и физиотерапии. Любой перерыв в лечении приводит к резкому ухудшению: начинаются судороги, усиливаются приступы эпилепсии, всё тело сковывает сильная спастика.

Недавно мальчик был выписан из больницы, где врачи настоятельно рекомендовали инъекции ботокса для расслабления мышц. Однако стоимость препарата и сопутствующего курса реабилитации для семьи неподъёмна.

«В целом, на уколы в сочетании с массажем и реабилитацией требуется около 3000 манатов. После инъекций крайне важно сразу начать занятия, чтобы закрепить результат и не допустить возвращения тела в состояние окоченения», - поясняет П. Юсифова.

Кроме ДЦП, у ребёнка выявлены и другие серьёзные проблемы со здоровьем: критически низкий уровень витаминов и железа - всего 7%, из-за чего Джамал постоянно находится в состоянии сильной слабости.

«Мы на протяжении всех этих 9 лет вкладывали в лечение сына все свои средства. Сегодня наши возможности полностью исчерпаны», - говорит мама.

В завершение Пэри Юсифова обращается ко всем неравнодушным:

«Пожалуйста, как мать, я умоляю - помогите нам. Расскажите о Джамале, чтобы добрые люди смогли поддержать его лечение. Все необходимые медицинские документы я готова предоставить».

Номер банковской карты: 4169 7388 5291 6208

Телефон для связи: +994 55 661 37 81

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

