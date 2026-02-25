 «Мы больше не справляемся сами»: мать просит спасти сына, который семь лет не выходит из дома | 1news.az | Новости
«Мы больше не справляемся сами»: мать просит спасти сына, который семь лет не выходит из дома

Фаига Мамедова12:15 - Сегодня
В редакцию 1news.az обратилась Туран Гейдарова - мама 17-летнего Князя Гейдарлы.

Женщина просит поддержки для своего сына, который уже семь лет прикован к постели и ведёт тяжёлую борьбу за здоровье.

По словам матери, всё началось семь лет назад с обычного, на первый взгляд, школьного происшествия в Кюрдамире, где живет семья. Князь упал и повредил ногу. Местные врачи диагностировали перелом, однако позже, при обследовании в Баку, выяснилось, что всё гораздо серьезнее: у подростка обнаружили остеопороз.

«С этого момента жизнь подростка изменилась: кость начала разрушаться, переломы повторялись снова и снова», - рассказывает Туран Гейдарова.

Как отмечает убитая горем мама, за эти годы Князь перенёс 13 сложнейших операций, проведённых в частной клинике. Однако разрушительные процессы в ноге продолжаются, и, как предупреждают врачи, риск новых переломов по-прежнему остаётся высоким.

«В ближайшее время нам необходимо вновь отправиться в Баку на обследование - из ноги планируется извлечь установленный ранее штифт. Сейчас нужно 2500 манатов, чтобы поехать в Баку. Кроме того, врач назначил ему курс препарата: требуется три ампулы, каждая стоимостью 280 манатов», - рассказывает с горечью она.

Согласно информации матери Князя, лечение потребовало от семьи колоссальных усилий. Чтобы оплатить операции, были взяты банковские кредиты, и сегодня долг превышает 20 тысяч манатов. В семье работает только отец, и значительная часть его зарплаты уходит на погашение займов.

«Уже семь лет он не может выйти из дома. За всё это время он, возможно, и шести часов не простоял на ногах. Его сверстники готовятся к поступлению в университет, строят планы на будущее, а мой сын остаётся прикованным к постели», - отметила разбитая горем мама.

По ее словам, болезнь тяжело сказалась не только на физическом состоянии подростка, но и на его эмоциональном фоне. Многочисленные операции, постоянная боль и изоляция изменили его характер - он стал замкнутым и порой болезненно реагирует на любые слова поддержки.

Особенно тяжёлым для мамы стал недавний разговор с сыном. Ночью Князь тихо сказал ей: «Мама, я не смог нормально учиться в школе. Пусть хотя бы выздоровею и стану солдатом». Женщина признаётся, что с трудом сдержала слёзы, чтобы не показать сыну своё отчаяние.

«Мы сделали всё, что было в наших силах. Но справиться в одиночку больше не можем. Просим неравнодушных людей поддержать нас в этой тяжёлой ситуации», - говорит Туран Гейдарова.

Семья надеется, что благодаря помощи отзывчивых людей у Князя появится шанс на лечение и возможность вернуться к жизни, о которой мечтает каждый подросток - учиться, ходить, строить планы и верить в своё будущее.

Связаться с Туран ханум можно по телефону: +99451 720 10 12

Карта помощи Leobank: 5411 2498 0752 3118

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

