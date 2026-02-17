«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

В редакцию 1news.az обратилась Гюльбахар Аскерова - мать 18-летнего Рояла Аскерова, который с рождения борется с тяжёлыми заболеваниями.

Женщина рассказывает, что её сын является инвалидом по зрению и полностью лишён способности видеть так, как некоторое время назад юноша перенёс туберкулёзный менингит. Два–три раза в месяц ему необходимо переливание крови так, как Роял страдает бета-талассемией и принимает тяжёлые препараты.

По словам Гюльбахар Аскеровой, в семье сложилась крайне тяжёлая ситуация. После инсульта тяжело больна её мать, супруг страдает заболеванием печени. Многие годы он работал в каменном цеху в Гарадаге ради обеспечения сына и в итоге серьёзно подорвал здоровье. Сегодня единственным источником дохода семьи остаётся пенсия Рояла.

«Прошу вас хотя бы раз рассказать историю моего сына. Я годами не выхожу из больниц. Мой муж вырос в детском доме, лёгкой жизни у нас никогда не было - мы всегда жили в нужде. Помогите нам не ради нас, а ради спасения моего единственного ребёнка», - обращается она.

Мать признаётся, что он спит подключённым к специальному аппарату через катетер в животе и она проводит процедуры, связанные с аппаратом, по несколько раз встаёт, чтобы убедиться, что он подключён и сыну ничего не угрожает. «Пожалуйста, помогите мне покупать лекарства и возить его на переливания. Иногда я просыпаюсь среди ночи, чтобы проверить, жив ли он», - пишет женщина.

Гюльбахар Аскерова отмечает, что Роял - её единственный ребёнок, и из-за перенесённой тяжёлой операции возможности снова стать матерью у неё нет. Отец юноши и её пожилая мать также тяжело больны. Семья выживает лишь на социальную выплату.

«Наше положение настолько тяжёлое, что сын уже несколько дней просит донер, а я не могу позволить себе его купить», - с болью говорит она.

По словам матери, на лечение Рояла требуется 700 манатов. У юноши зафиксирован повышенный уровень железа в крови и сердце, терапия приостановлена из-за нехватки средств, а зрение утрачено окончательно.

«Когда мы приходим на процедуры переливания, другие родители покупают детям сладости, тогда как я, могу позволить сыну лишь простую булочку», - рассказывает она.

Гюльбахар Аскерова просит неравнодушных людей откликнуться и помочь спасти жизнь её сына.

Связаться с Гюльбахар ханум можно по телефону: +99455 486 20 09

Карта помощи Kapital Bank: 4169 7385 3638 0284

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!