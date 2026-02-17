 «Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Благотворительность

«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

Фаига Мамедова17:44 - Сегодня
«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

В редакцию 1news.az обратилась Гюльбахар Аскерова - мать 18-летнего Рояла Аскерова, который с рождения борется с тяжёлыми заболеваниями.

Женщина рассказывает, что её сын является инвалидом по зрению и полностью лишён способности видеть так, как некоторое время назад юноша перенёс туберкулёзный менингит. Два–три раза в месяц ему необходимо переливание крови так, как Роял страдает бета-талассемией и принимает тяжёлые препараты.

По словам Гюльбахар Аскеровой, в семье сложилась крайне тяжёлая ситуация. После инсульта тяжело больна её мать, супруг страдает заболеванием печени. Многие годы он работал в каменном цеху в Гарадаге ради обеспечения сына и в итоге серьёзно подорвал здоровье. Сегодня единственным источником дохода семьи остаётся пенсия Рояла.

«Прошу вас хотя бы раз рассказать историю моего сына. Я годами не выхожу из больниц. Мой муж вырос в детском доме, лёгкой жизни у нас никогда не было - мы всегда жили в нужде. Помогите нам не ради нас, а ради спасения моего единственного ребёнка», - обращается она.

Мать признаётся, что он спит подключённым к специальному аппарату через катетер в животе и она проводит процедуры, связанные с аппаратом, по несколько раз встаёт, чтобы убедиться, что он подключён и сыну ничего не угрожает. «Пожалуйста, помогите мне покупать лекарства и возить его на переливания. Иногда я просыпаюсь среди ночи, чтобы проверить, жив ли он», - пишет женщина.

Гюльбахар Аскерова отмечает, что Роял - её единственный ребёнок, и из-за перенесённой тяжёлой операции возможности снова стать матерью у неё нет. Отец юноши и её пожилая мать также тяжело больны. Семья выживает лишь на социальную выплату.

«Наше положение настолько тяжёлое, что сын уже несколько дней просит донер, а я не могу позволить себе его купить», - с болью говорит она.

По словам матери, на лечение Рояла требуется 700 манатов. У юноши зафиксирован повышенный уровень железа в крови и сердце, терапия приостановлена из-за нехватки средств, а зрение утрачено окончательно.

«Когда мы приходим на процедуры переливания, другие родители покупают детям сладости, тогда как я, могу позволить сыну лишь простую булочку», - рассказывает она.

Гюльбахар Аскерова просит неравнодушных людей откликнуться и помочь спасти жизнь её сына.

Связаться с Гюльбахар ханум можно по телефону: +99455 486 20 09

Карта помощи Kapital Bank: 4169 7385 3638 0284

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
157

Актуально

Мнение

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену ...

Политика

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

Политика

МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как ...

Общество

В городе Агдам 120 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

Благотворительность

«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

Последние новости

Ранее судимые подельники пытались наладить сбыт наркотиков в Гобустане

Сегодня, 17:58

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 17:55

​​​​​​​Выдан ордер на арест певца Эдиса

Сегодня, 17:46

«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

Сегодня, 17:44

​​​​​​​На Berlinale подписан меморандум о совместном кинопроизводстве Азербайджана и Грузии – ФОТО

Сегодня, 17:26

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Сегодня, 17:20

В Женеве начались переговоры по Украине

Сегодня, 17:14

В Пакистане в результате теракта погибли 11 военных

Сегодня, 16:58

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 16:55

Суд в Армении обязал Церковь восстановить в должности лишенных сана иереев

Сегодня, 16:40

В Азербайджане в канале утонул человек

Сегодня, 16:32

Иран готов закрыть Ормузский пролив

Сегодня, 16:17

Хаменеи: США могут получить такую пощечину, после которого не встанут

Сегодня, 16:12

В Кыргызстане назначен день президентских выборов

Сегодня, 16:02

МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как преступление против человечества

Сегодня, 15:58

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

ФИФА обеспокоена отсутствием интереса к чемпионату мира-2026

Сегодня, 15:30

В Азербайджане пройдет масштабный мониторинг против птичьего гриппа

Сегодня, 15:22

С поддержкой Банка ABB был выбран победитель конкурса «EY Предприниматель года»!

Сегодня, 15:18

В городе Агдам 120 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

Сегодня, 15:13
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36