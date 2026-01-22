Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России. Об этом сообщил в X президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников", - написал он.

Источник: ТАСС