Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека

Горе, связанное со смертью домашнего животного, может быть таким же сильным и длительным, как и при смерти любимого человека.

Это показало новое исследование профессора психологии в Университете Мейнут в Ирландии Филипа Хайленда, сообщается на сайте учреждения.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что некоторые люди, потерявшие домашнего питомца, страдают от длительного расстройства горя, которое может затянуться на месяцы или даже годы. Симптомы его схожи с наблюдаемыми после потери близкого человека.

В исследовании приняли участие 975 взрослых жителей Великобритании. Почти каждый третий респондент пережил смерть домашнего животного, при этом 93% из них также пережили смерть человека. Когда их попросили указать, какая утрата причинила им наибольшее горе, более чем каждый пятый (21%) выбрал смерть питомца.

"Многие владельцы домашних животных испытывают сильную скорбь после смерти своего питомца", - говорится в исследовании. При этом многие сообщают о чувстве стыда, смущения и изоляции в результате выражения своей скорби по умершему животному, поскольку другие считают эту скорбь менее обоснованной, чем ту, что связана со смертью человека.

У 7,5% респондентов, потерявших питомцев, наблюдались симптомы, которые соответствовали диагностическим критериям длительного расстройства горя. Это примерно столько же, сколько среди людей, переживших смерть близкого друга (7,8%). Доля людей с длительным расстройством горя после смерти бабушки или дедушки (8,3%), брата или сестры (8,9%) или партнера (9,1%) были лишь немного выше. Только у людей, потерявших родителей (11,2%) или детей (21,3%), наблюдались значительно более высокие показатели.

Автор исследования заключил, что полученные результаты показывают, что горе после потери домашнего животного может быть клинически значимым и сравнимым с опытом переживания утраты человека. "Если у людей после смерти домашнего животного может развиться клинически значимый уровень горя, то крайне важно, чтобы это было признано в научной литературе, чтобы специалисты в области психического здоровья могли надлежащим и точным образом общаться с общественностью, а люди, нуждающиеся в клинической помощи и желающие ее получить, имели возможность за ней обратиться", - считает он.