 Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека

First News Media08:37 - Сегодня
Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека

Горе, связанное со смертью домашнего животного, может быть таким же сильным и длительным, как и при смерти любимого человека.

Это показало новое исследование профессора психологии в Университете Мейнут в Ирландии Филипа Хайленда, сообщается на сайте учреждения.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что некоторые люди, потерявшие домашнего питомца, страдают от длительного расстройства горя, которое может затянуться на месяцы или даже годы. Симптомы его схожи с наблюдаемыми после потери близкого человека.

В исследовании приняли участие 975 взрослых жителей Великобритании. Почти каждый третий респондент пережил смерть домашнего животного, при этом 93% из них также пережили смерть человека. Когда их попросили указать, какая утрата причинила им наибольшее горе, более чем каждый пятый (21%) выбрал смерть питомца.

"Многие владельцы домашних животных испытывают сильную скорбь после смерти своего питомца", - говорится в исследовании. При этом многие сообщают о чувстве стыда, смущения и изоляции в результате выражения своей скорби по умершему животному, поскольку другие считают эту скорбь менее обоснованной, чем ту, что связана со смертью человека.

У 7,5% респондентов, потерявших питомцев, наблюдались симптомы, которые соответствовали диагностическим критериям длительного расстройства горя. Это примерно столько же, сколько среди людей, переживших смерть близкого друга (7,8%). Доля людей с длительным расстройством горя после смерти бабушки или дедушки (8,3%), брата или сестры (8,9%) или партнера (9,1%) были лишь немного выше. Только у людей, потерявших родителей (11,2%) или детей (21,3%), наблюдались значительно более высокие показатели.

Автор исследования заключил, что полученные результаты показывают, что горе после потери домашнего животного может быть клинически значимым и сравнимым с опытом переживания утраты человека. "Если у людей после смерти домашнего животного может развиться клинически значимый уровень горя, то крайне важно, чтобы это было признано в научной литературе, чтобы специалисты в области психического здоровья могли надлежащим и точным образом общаться с общественностью, а люди, нуждающиеся в клинической помощи и желающие ее получить, имели возможность за ней обратиться", - считает он.

Поделиться:
256

Актуально

Общество

Милли Меджлис рассмотрит поправки о финансировании обучения социально уязвимых ...

Общество

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

Экономика

США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

В мире

«Я прошу лишь кусок льда»: Трамп поднял в Давосе вопрос Гренландии, назвав остров ...

В мире

Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года

Рютте не предлагал Трампу компромисс по суверенитету Гренландии

Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол»

Трамп: США не собираются субсидировать весь мир

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Трамп ввел пошлины в размере 10% в отношении 8 стран Европы из-за Гренландии

Трамп поблагодарил власти Ирана за отмену всех запланированных казней

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

Сегодня, 10:27

Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года

Сегодня, 10:15

TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

Сегодня, 10:12

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

Сегодня, 10:10

Рютте не предлагал Трампу компромисс по суверенитету Гренландии

Сегодня, 10:07

США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

Сегодня, 10:03

Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол»

Сегодня, 09:58

В Саатлы задержаны наркодилеры с крупной партией из Ирана - ФОТО

Сегодня, 09:55

Трамп: США не собираются субсидировать весь мир

Сегодня, 09:50

Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность

Сегодня, 09:45

Стала известна дата премьеры приквела «Блондинки в законе» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:42

Трамп: Если Путин и Зеленский не заключат сделку, «то будут глупыми»

Сегодня, 09:37

Милли Меджлис рассмотрит поправки о финансировании обучения социально уязвимых лиц

Сегодня, 09:33

«Я прошу лишь кусок льда»: Трамп поднял в Давосе вопрос Гренландии, назвав остров «Исландией»

Сегодня, 09:23

В Евлахе пять человек пострадали от «тихой смерти»

Сегодня, 09:17

Год больших ожиданий в дзюдо

Сегодня, 09:03

Каменная летопись веры: памятники Кавказской Албании - ФОТО

Сегодня, 08:57

Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог получил новую работу

Сегодня, 08:47

Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека

Сегодня, 08:37

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43