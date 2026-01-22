 Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз | 1news.az | Новости
Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

First News Media23:15 - 22 / 01 / 2026
В Гянджинском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, связанному со случаями использования незаконных технических средств на последних вступительных экзаменах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», по делу проходят обвиняемыми эксперт в сфере образования Камран Асадов и учитель истории Гюндуз Аббасов.

Очередное заседание под председательством судьи Эльчина Мамедова прошло с участием свидетелей, часть из которых дала показания.

Одной из свидетельниц выступила Г. Гулиева. В ходе допроса она заявила, что Гюндуза Аббасова лично не знает, однако знакома с Камраном Асадовым как с экспертом в сфере образования.

Свидетельница рассказала, что её ребёнок набрал низкий балл на выпускном экзамене, и Асадов уверил ее, что сможет помочь с поступлением в колледж, а затем даже в университет. За это Гулиева передала ему 15 тысяч манатов.

Она также заявила, что помощник Асадова по имени Бахман оказывал на неё давление, пытаясь уговорить её не приходить в суд, и присылал голосовые сообщения через WhatsApp. Судья потребовал предоставить аудиозаписи.

Гулиева добавила, что позже требовала вернуть деньги, но Асадов отказывался. Однако после вызова на предварительное следствие сумма в 15 тысяч манат была ей возвращена.

Далее суд выслушал показания Бахмана Гусейнли. Суд интересовался, почему тот пытался воздействовать на свидетелей, однако Гусейнли не смог дать чёткий ответ.

На вопрос о происхождении и установке оборудования он заявил, что не был в курсе назначения устройств, но видел, как некоторые лица тренировались с ним в офисе Асадова. Он также утверждал, что не был свидетелем получения денег.

Отмечается, что Бахман Гусейнли является шурином Камрана Асадова.

Следующее судебное заседание назначено на завтра.

Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

