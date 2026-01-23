Зеленский: договор о гарантиях безопасности между США и Украиной готов

Договор о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом готов к подписанию, утверждает Владимир Зеленский, а соглашение о восстановлении Украины еще не согласовано.

По его словам, Киев ждет от президента США Дональда Трампа дату и место для подписания соглашения о гарантиях. "Наши гарантии безопасности действительно готовы. И договор готов для подписания <...>. Теперь я жду от президента Трампа дату и место. Это от него зависит, мы готовы подписывать <...>. Гарантии безопасности мы финализировали, все. Еще раз повторяю, зависит от американской стороны, где и когда они готовы [подписать]. Мы готовы", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, из-за технических деталей на основе этого соглашения еще появятся дополнительные документы. Однако "главная магистральная договоренность о гарантиях безопасности есть", утверждает Зеленский. Он добавил, что соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом США и Верховной радой.

В то же время соглашение об "экономическом процветании Украины", подписать которое Киев рассчитывал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, еще не готово, рассказал Зеленский. "Что касается пакета процветания, также мы обсуждали [с Трампом] эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что их действительно несколько. Они еще не готовы. <...> Нужно еще больше поработать над этим документом", - сказал он. По его словам, Киеву "очень важно понимать источники финансирования, они должны быть понятными и прозрачными".

Источник: ТАСС