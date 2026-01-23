Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский

Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп обещал ему зону свободной торговли.

Накануне Зеленский и Трамп провели переговоры в Давосе в Швейцарии.

"Обсуждали этот вопрос (зоны свободной торговли - ред.). Президент Трамп поддерживает эту идею... Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

Детали проекта в сообщении не приводятся.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил о возможности установления беспошлинной зоны в Украине.