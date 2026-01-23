В ООН призвали Иран восстановить связь и доступ к интернету

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Ирана восстановить доступ к средствам связи и интернету внутри страны.

"Это отключение, самое длительное за всю историю Ирана, серьезно ограничило доступ к информации и средствам связи. Иранцы не могут общаться друг с другом или с людьми за пределами страны и не могут узнать, что происходит вокруг них", - сказал он на специальной сессии Совета ООН по правам человека, посвященной ситуации в исламской республике.

Источник: ТАСС