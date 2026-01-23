Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) несет как риски, так и возможности для мировой экономики. К такому выводу пришли участники сессии Global Economic Outlook Всемирного экономического форума (ВЭФ), который сегодня завершается в Давосе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала развитие ИИ цунами для рынка труда, так как оно затронет 60% всех рабочих мест. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала прогнозирует рост мировой экономики на 40% к 2040 г. благодаря развитию ИИ, если эта технология будет использоваться «равномерно и справедливо».

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о рисках для стран в связи с наращиванием госдолга для финансирования разработок, при этом глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не согласилась с таким предостережением.

МВФ сейчас исследует, что происходит с рынком труда из-за развития ИИ, рассказала Георгиева. По ее словам, эксперты пришли к трем выводам. Во-первых, происходит огромная трансформация спроса на навыки работников и их квалификацию. Во-вторых, уже 10% рабочих мест изменилось под воздействием этой технологии, и доля увеличится до 60%. С одной стороны, специалисты, которые способны отвечать новым вызовам, стали зарабатывать больше, что стимулирует рост спроса. С другой стороны, из-за развития ИИ сокращаются рабочие места, чаще всего в сфере низкоквалифицированного труда. «Обычно они [низкоквалифицированные рабочие места] являются точками входа на рынок труда. Поэтому для молодых людей, которым пока недостаточно квалификации, или только что закончивших обучение, сложнее найти работу», – говорит Георгиева.

Напомним, что днем ранее предприниматель Илон Маск говорил, что при сохранении текущих темпов развития ИИ уже через пять лет превзойдет совокупный интеллект всего человечества вместе взятого. Маск говорил, что смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что человечество движется к «эпохе изобилия».

