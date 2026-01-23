 Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

First News Media21:46 - 23 / 01 / 2026
Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) несет как риски, так и возможности для мировой экономики. К такому выводу пришли участники сессии Global Economic Outlook Всемирного экономического форума (ВЭФ), который сегодня завершается в Давосе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала развитие ИИ цунами для рынка труда, так как оно затронет 60% всех рабочих мест. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала прогнозирует рост мировой экономики на 40% к 2040 г. благодаря развитию ИИ, если эта технология будет использоваться «равномерно и справедливо».

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о рисках для стран в связи с наращиванием госдолга для финансирования разработок, при этом глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не согласилась с таким предостережением.

МВФ сейчас исследует, что происходит с рынком труда из-за развития ИИ, рассказала Георгиева. По ее словам, эксперты пришли к трем выводам. Во-первых, происходит огромная трансформация спроса на навыки работников и их квалификацию. Во-вторых, уже 10% рабочих мест изменилось под воздействием этой технологии, и доля увеличится до 60%. С одной стороны, специалисты, которые способны отвечать новым вызовам, стали зарабатывать больше, что стимулирует рост спроса. С другой стороны, из-за развития ИИ сокращаются рабочие места, чаще всего в сфере низкоквалифицированного труда. «Обычно они [низкоквалифицированные рабочие места] являются точками входа на рынок труда. Поэтому для молодых людей, которым пока недостаточно квалификации, или только что закончивших обучение, сложнее найти работу», – говорит Георгиева.

Напомним, что днем ранее предприниматель Илон Маск говорил, что при сохранении текущих темпов развития ИИ уже через пять лет превзойдет совокупный интеллект всего человечества вместе взятого. Маск говорил, что смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что человечество движется к «эпохе изобилия».

Источник: Ведомости

Поделиться:
495

Актуально

Мнение

Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую ...

Футбол

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ...

Общество

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

В мире

Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

СМИ: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 24 января

Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

В Стамбуле завершилось второе заседание Балканской платформы мира

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Путин: Россия готова направить замороженные активы на восстановление территорий

Трамп ввел пошлины в размере 10% в отношении 8 стран Европы из-за Гренландии

В Грузии задержаны неонацисты

На Камчатке аномальные снегопады впервые за 60 лет - ФОТО

Последние новости

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Сегодня, 00:27

Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

Сегодня, 00:17

Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

23 / 01 / 2026, 23:50

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

23 / 01 / 2026, 23:38

СМИ: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 24 января

23 / 01 / 2026, 23:18

Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

23 / 01 / 2026, 23:05

В Стамбуле завершилось второе заседание Балканской платформы мира

23 / 01 / 2026, 22:55

Участники финальной сессии ВЭФ: Мировая торговля уже никогда не будет прежней

23 / 01 / 2026, 22:47

В МИД Азербайджана обсудили итоги деятельности за прошлый год

23 / 01 / 2026, 22:25

Азербайджан оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год

23 / 01 / 2026, 22:19

Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

23 / 01 / 2026, 21:46

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

23 / 01 / 2026, 21:25

Министр: Зангезурский коридор повысит пропускную способность Среднего коридора

23 / 01 / 2026, 21:10

SOCAR обсудила финансирование декарбонизации на панели в Давосе

23 / 01 / 2026, 20:59

131 кандидат получил положительное заключение на должность директора школы в Азербайджане

23 / 01 / 2026, 20:45

На Земле прошла «случайная» магнитная буря

23 / 01 / 2026, 20:32

В Абу-Даби начались переговоры представителей России, США и Украины

23 / 01 / 2026, 20:18

Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

23 / 01 / 2026, 20:07

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ФОТО

23 / 01 / 2026, 19:55

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО

23 / 01 / 2026, 19:45
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00