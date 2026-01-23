Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

Украинская делегация в ходе первой встречи на переговорах трехсторонней рабочей группы России, США и Украины обсуждала параметры завершения конфликта, выводы делать пока рано.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Был уже разговор. Важно, что давно уже не было таких трехсторонних форматов. Говорят про параметры завершения войны. <...> По содержанию переговоров сегодня еще рано делать выводы. Мы посмотрим, как разговор пойдет завтра, какие будут результаты", - сказал он.

Зеленский добавил, что 23 января в переговорах принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его заместитель Сергей Кислица, а также глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Завтра к ним присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.