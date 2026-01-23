США сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил, что на Ближнем Востоке сосредоточены значительные американские силы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

“У президента много карт, которые он может разыграть. Я не стану говорить, как именно он поступит, но мы хотим быть уверены в том, что у нас есть несколько вариантов [действий]. У нас много сил в регионе”, — сказал он, говоря о политике США в отношении Ирана.

По словам вице-президента, президент США Дональд Трамп “просто хочет убедиться”, что у США есть “необходимые ресурсы, чтобы дать ответ Ирану, если тот совершит что-нибудь глупое”.

Трамп, в свою очередь, заявил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. При этом президент США отметил, что “предпочел бы, чтобы ничего не произошло”.