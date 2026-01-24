Эльвин Джафаргулиев: Горжусь попаданием в символическую сборную Лиги чемпионов

Футболист «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев заявил, что гордится включением в символическую сборную VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Член сборной Азербайджана отметил в комментарии Report, что это достижение стало результатом командной работы.

«Я благодарен своим товарищам по команде, тренерскому штабу и клубу за поддержку. Если ты попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов УЕФА, значит, многие люди внесли вклад в этот успех. Их усилия неоспоримы. Я признателен всем, кто меня поздравил, и очень горжусь тем, что оказался в символической команде. Сделаю всё возможное, чтобы вновь туда попасть», — подчеркнул футболист.

Отметим, что в матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов «Карабах» в Баку одержал победу над немецким клубом «Айнтрахт».