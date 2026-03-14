Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» одержал победу над «Зиря»

В матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана «Карабах» на выезде одержал победу над «Зиря» со счётом 3:1.

Игра состоялась на стадионе спортивного комплекса «Зиря».

Счёт на 22-й минуте открыл игрок гостей Джонни Монтьель. Во втором тайме агдамский клуб укрепил своё преимущество — на 55-й минуте отличился Камило Дуран.

На 70-й минуте хозяева сократили разрыв благодаря голу Джейхуна Нуриева. Однако уже через две минуты Кади забил третий мяч «Карабаха» и установил окончательный счёт встречи.