Китай намерен укреплять отношения с Канадой на фоне угроз Трампа

Китай намерен укреплять отношения с Канадой в рамках "стратегического партнерства" в сфере экономики.

Об этом заявили в посольстве КНР в Оттаве газете The Globe and Mail, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести против Канады 100%-ные пошлины.

"Здоровое и стабильное укрепление отношений между Китаем и Канадой отвечает общим интересам двух стран и способствует миру, стабильности, развитию и процветанию в мире", - говорится в заявлении посольства.

Ранее Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины против Канады, если та заключит торговую сделку с Китаем. Президент США считает, что Канада может стать "портом для выгрузки [товаров] из Китая".