СМИ: в США считают, что американские гарантии безопасности для Украины важнее европейских

Американские гарантии безопасности для Украины имеют более важное значение, чем обязательства европейских стран. Об этом заявил американский чиновник в ходе обсуждения переговоров по урегулированию конфликта, пишет Politico.

Одним из главных камней преткновения на переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии. Европейские страны настаивали на небольшом военном присутствии в Украине для наблюдения за перемирием, причем Франция и Германия возглавили усилия по отправке войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут размещать войска на земле в Украине, но окажут помощь. В министерстве обороны заявили, что американские обязательства, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, некоторые полеты дронов для наблюдения за линией разграничения и логистическую поддержку.

Проведение следующего раунда переговоров делегаций России, Украины и США запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.