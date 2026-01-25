 В Великобритании создадут новую полицейскую службу — «британское ФБР» | 1news.az | Новости
First News Media15:57 - Сегодня
Правительство Великобритании в рамках полицейской реформы создает новую Национальную полицейскую службу (NPS) — она станет «британским ФБР» и возьмет на себя борьбу с организованной преступностью, терроризмом и мошенничеством.

Новая структура объединит работу существующих ведомств — Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

NPS будет охватывать Англию и Уэльс, но сможет работать и на территории всей Великобритании: устанавливать стандарты и проводить обучение, а также приобретать новые технологии — например, камеры с функцией распознавания лиц. Возглавит службу национальный комиссар полиции, который станет самым высокопоставленным полицейским чином в стране.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что новая служба будет привлекать высококвалифицированных специалистов и передовые технологии для отслеживания и поимки опасных преступников. Она отметила, что работа полиции застряла «в другом веке», и новый орган станет частью серии полицейских реформ, которые будут представлены в понедельник, 26 января.

В министерстве внутренних дел также отмечают, что местные полицейские силы, которые сейчас«перегружены» борьбой с тяжкими преступлениями без надлежащей подготовки, смогут уделять больше времени повседневным правонарушениям — таким как кражи в магазинах и антисоциальное поведение.

