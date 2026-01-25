Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать «лазейкой» для товаров из КНР в США

Администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Канада стала "лазейкой", через которую дешевые китайские товары попадают в США.

Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Премьер-министр [Канады Марк] Карни съездил в Китай, вернулся и снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров, а у нас высокая интеграция рынка с Канадой, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы не можем допустить того, чтобы Канада стала лазейкой, через которую поток дешевых китайских товаров хлынет в США".

По мнению Бессента, действия Карни "играют не лучшую службу для народа Канады".