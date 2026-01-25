Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия.

"Канада систематически уничтожает себя, - написал американский лидер в Truth Social. - Сделка с Китаем является для нее катастрофой. Она запомнится как одна из худших сделок любого рода в истории".

"Весь их бизнес переезжает в США", - добавил Трамп, говоря о канадских компаниях.

"Я хочу, чтобы Канада выжила и процветала", - заверил президент США. Он также опубликовал и рекомендовал посмотреть видеозапись выступления представителей автомобилестроительной отрасли Канады, в котором они, в частности, отмечают важность поддержания торговых связей с США.

В другом сообщении Трамп утверждал, что "Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду".

"Так грустно это наблюдать. Я лишь надеюсь, что они не тронут хоккей", - добавил президент США.