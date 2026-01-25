Зеленский назвал время возможного вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова стать членом Европейского союза (ЕС) в 2027 году.

Такое заявление он сделал во время выступления в Вильнюсе.

"Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС – прим. ред.), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд. Мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей", – сказал Зеленский.

Напомним, что в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.