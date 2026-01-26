Почему Вэнс едет в Ереван и Баку, но не в Тбилиси – разъясняет премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов, почему вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается посетить Ереван и Баку, но не Тбилиси.

«Как известно, визит вице-президента США посвящен именно так называемому маршруту TRIPP (Зангезурский коридор), поэтому логично, что в данном случае адресатом визита являются именно две страны. Что тут еще комментировать?» - сказал Кобахидзе.

При этом глава правительства отметил, что Грузия готова к возобновлению стратегического партнерства с США и терпеливо ждет от них конкретных шагов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале. Цель поездки – развитие мирных инициатив Вашингтона на Южном Кавказе.

Источник: Sputnik Грузия