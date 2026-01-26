 В Иране снимают все ограничения на доступ к международному интернету | 1news.az | Новости
В Иране снимают все ограничения на доступ к международному интернету

First News Media13:20 - Сегодня
Иран отменяет все ограничения на доступ к международному интернету.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский дипломатический источник.

"В настоящее время сняты не только все ограничения на национальной интернет-платформе во всех секторах, но и постепенно, начиная уже с 19 января, снимаются международные интернет-ограничения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в письме соответствующим органам президент Исламской республики Масуд Пезешкиан потребовал снятия всех ограничений для оживления интернет-рынка и обеспечения доступа общественности к международному интернету. Этот процесс в настоящее время находится в стадии реализации.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

280

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
