Совет ЕС полностью запретит поставки российского газа в Евросоюз с 2027 года

Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Импортировать российский трубопроводный газ и СПГ в ЕС отныне будет запрещено, - говорится в документе. - Полный запрет на поставки российского СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а на трубопроводный газ - с 30 сентября 2027 года».

За нарушение запрета на покупку российского газа с 2027 года Совет ЕС ввел штраф, который для европейских компаний составит 300% от суммы сделки, или 3,5% от годового оборота компании, а для физических лиц - не менее €2,5 млн.

«Несоблюдение новых правил может привести к штрафам - не менее €2,5 млн для физических лиц и не менее €40 млн для компаний. Размер штрафа не должен быть меньше 3,5% годового оборота компании или 300% от оценочного объема сделки [по закупке российского газа]», - говорится в документе.

Источник: ТАСС