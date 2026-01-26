Главы МИД Турции и Франции обсудят 27 января Украину

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро российско-украинский конфликт и возможный вклад Анкары в его урегулирование, а также Сирию, Газу и отношения с ЕС.

Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, визит главы МИД Франции в республику запланирован на 27 января.

«На переговорах с французским коллегой министр Фидан планирует отметить, что должны продолжаться дипломатические усилия в целях прекращения российско-украинской войны и достижения справедливого и прочного мира. Турция со своей стороны готова внести любой возможный вклад в мирный процесс», - сообщил собеседник.

Министры также обсудят ситуацию в Газе. Фидан намерен отметить, что «переход ко второму этапу мирного плана в Газе и определение механизмов, в реализацию которых будет включена Турция, являются важными шагами». «Фидан сообщит, что обеспечение безопасности и стабильности в Газе и нормализация повседневной жизни населения сектора требуют координации и поддержки международного сообщества. Предотвращение нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля и обеспечение бесперебойной доставки достаточной гуманитарной помощи в Газу остаются в приоритете», - сообщил источник.

В контексте сирийской проблематики Фидан напомнит Барро, что «недавние события на сирийской арене подчеркивают важность защиты территориальной целостности и единства Сирии и имеют огромное значение для национальной безопасности Турции». Анкара, по его словам, «будет внимательно следить за полным фактическим выполнением соглашения о прекращении огня и полной интеграции» курдских отрядов в ВС Сирии.

Министры обсудят отношения Турции и Евросоюза. Фидан намерен обратить внимание на то, что «эти отношения являются предметом внутриполитической повестки дня некоторых членов ЕС», но «важно рассматривать этот вопрос в стратегической перспективе». «Он укажет, что включение Турции в промышленную стратегию развития ЕС имеет решающее значение для укрепления конкурентоспособности союза и его стратегического суверенитета», - сообщил источник в ведомстве.