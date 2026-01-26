В Армении продлили арест племяннику Гарегина II

Суд в Армении продлил на месяц арест главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича (мирское имя Айк Прошян) по делу о принуждении к участию в митингах.

Трансляцию заседания вели местные телеканалы.

"Суд постановил продлить арест в отношении обвиняемого Айка Прошяна. В то же время устранить некоторые ограничения. Решение можно обжаловать в течение 10 дней", - зачитал вердикт судья.

Мкртич является племянником Католикоса всех армян Гарегина II.