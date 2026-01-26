Мать отобрала у бывшего мужа детей и оставила их в салоне красоты

Отец забрал детей у матери и привез их в дом бабушки и дедушки, чтобы они остались на их попечении.

Несмотря на все старания, из-за ограниченных материальных и социальных возможностей бабушка и дедушка не смогли обеспечить детям должный уход.

Позже мать снова забрала детей у отца, но оставила их в одном из салонов красоты и ушла.

Госструктуры немедленно вмешались в ситуацию и разместили детей в приюте для женщин и детей.

Также отметим, что у одного из детей, по имеющейся информации, имеются проблемы с сердцем.