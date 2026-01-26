В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией

В Азербайджане за открытые призывы в интернете к занятию проституцией будет применяться административный штраф.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно новым нормам, за размещение в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях открытых призывов к занятию проституцией, а также за публичную демонстрацию предложений о таких услугах предусмотрен штраф в размере 500 манатов.