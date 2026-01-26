Зеленский: Украинская делегация готовится к новым встречам по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после трехсторонних переговоров с американской и российской сторонами в Абу-Даби.

«На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам обсуждения.

Лидер Украины сообщил, что делегация начала готовиться к новым встречам на этой неделе, сообщает РБК.