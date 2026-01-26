 Зеленский: Украинская делегация готовится к новым встречам по урегулированию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Зеленский: Украинская делегация готовится к новым встречам по урегулированию

First News Media20:30 - Сегодня
Зеленский: Украинская делегация готовится к новым встречам по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после трехсторонних переговоров с американской и российской сторонами в Абу-Даби.

«На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам обсуждения.

Лидер Украины сообщил, что делегация начала готовиться к новым встречам на этой неделе, сообщает РБК.

Поделиться:
221

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Общество

Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

В мире

Генсек НАТО: Европа не способна защитить себя без поддержки США

«Хезболлах» обещает вмешаться в случае нападения на Иран

Трамп: Крыша бального зала в Белом доме будет устойчива к авозможным атакам БПЛА

Генсек ООН: Глобальная правовая система ослабла

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Путин: Россия готова направить замороженные активы на восстановление территорий

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

СМИ: очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Последние новости

В Баку состоялся 4-й раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Марокко

Сегодня, 21:50

Генсек НАТО: Европа не способна защитить себя без поддержки США

Сегодня, 21:38

Заместитель постпреда АР при ООН: Азербайджан подтверждает свою приверженность принципам ECOSOC

Сегодня, 21:28

«Хезболлах» обещает вмешаться в случае нападения на Иран

Сегодня, 21:22

Трамп: Крыша бального зала в Белом доме будет устойчива к авозможным атакам БПЛА

Сегодня, 21:10

Генсек ООН: Глобальная правовая система ослабла

Сегодня, 20:58

Германия переживает коллапс из-за снегопадов

Сегодня, 20:51

Генсек НАТО: Период, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, завершился

Сегодня, 20:42

Зеленский: Украинская делегация готовится к новым встречам по урегулированию

Сегодня, 20:30

Трамп: Фальсификации результатов опросов общественного мнения в СМИ должны уголовно наказываться

Сегодня, 20:21

МИД: ОАЭ не позволят использовать свою территорию для военных операций против Ирана

Сегодня, 20:16

Трамп отправил в Миннесоту «царя границ» Тома Хомана

Сегодня, 19:59

Министр: Армения рассчитывает на участие Азербайджана на COP17

Сегодня, 19:45

СМИ: Действующий президент Ирака не будет баллотироваться на следующий срок

Сегодня, 19:30

Глава МИД Израиля посетил Милли Меджлис Азербайджана

Сегодня, 19:12

Обсуждено межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ

Сегодня, 19:08

В Азербайджане за оскорбления в прямом эфире арестовали пользователя TikTok

Сегодня, 18:57

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Сегодня, 18:50

Азербайджан экстрадировал в Молдову и Китай лиц, объявленных в международный розыск

Сегодня, 18:42

Вице-спикер Армении избран вице-президентом ПАСЕ

Сегодня, 18:30
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00