Половину США занесло снегом: около миллиона без света, во многих штатах транспортный коллапс
Из-за шторма, который принес в США сильнейшие снегопады и морозы, режим чрезвычайной ситуации объявлен в 24 штатах.
Около миллиона жителей страны остались без электричества, нарушено транспортное сообщение по всей восточной части США.
В воскресенье были отменено более 10 тысяч авиарейсов, еще более 930 рейсов задержаны из-за непогоды.
На сайте, фиксирующем отключения электричества в США, сказано, что сейчас без света остались уже более 1 млн абонентов, больше всего — в южных штатах Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасе.
Сильные снегопады прогнозируются на обширной территории — от долины реки Огайо до северо-востока США. На юге страны в результате обледенения рвутся линии электропередач и ломаются деревья.
Жители пострадавших регионов, особенно северных районов Техаса, говорят, что улицы превратились в катки.
Власти 24 штатов, включая Арканзас, Джорджию, Техас, Северную Каролину и Южную Каролину, объясняют, что ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы заранее подготовиться к масштабным работам по ликвидации последствий и восстановлению, которые неизбежно понадобятся после прохождения шторма.
По прогнозам синоптиков, после снегопадов ожидается рекордно продолжительный период сильных холодов, ледяных дождей и порывистого ветра. Все это значительно осложняет работу чрезвычайных служб.
«Снег и мокрый снег будут продолжаться до следующей недели, а повторное замерзание сделает поверхности скользкими и опасными для вождения и ходьбы в обозримом будущем», — сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).
Источник: BBC