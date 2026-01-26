Половину США занесло снегом: около миллиона без света, во многих штатах транспортный коллапс

Из-за шторма, который принес в США сильнейшие снегопады и морозы, режим чрезвычайной ситуации объявлен в 24 штатах.

Около миллиона жителей страны остались без электричества, нарушено транспортное сообщение по всей восточной части США.

В воскресенье были отменено более 10 тысяч авиарейсов, еще более 930 рейсов задержаны из-за непогоды.

На сайте, фиксирующем отключения электричества в США, сказано, что сейчас без света остались уже более 1 млн абонентов, больше всего — в южных штатах Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасе.

Сильные снегопады прогнозируются на обширной территории — от долины реки Огайо до северо-востока США. На юге страны в результате обледенения рвутся линии электропередач и ломаются деревья.

Жители пострадавших регионов, особенно северных районов Техаса, говорят, что улицы превратились в катки.

Власти 24 штатов, включая Арканзас, Джорджию, Техас, Северную Каролину и Южную Каролину, объясняют, что ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы заранее подготовиться к масштабным работам по ликвидации последствий и восстановлению, которые неизбежно понадобятся после прохождения шторма.

По прогнозам синоптиков, после снегопадов ожидается рекордно продолжительный период сильных холодов, ледяных дождей и порывистого ветра. Все это значительно осложняет работу чрезвычайных служб.

«Снег и мокрый снег будут продолжаться до следующей недели, а повторное замерзание сделает поверхности скользкими и опасными для вождения и ходьбы в обозримом будущем», — сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).

Источник: BBC