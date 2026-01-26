 На Филиппинах затонул паром, погибли 15 человек | 1news.az | Новости
В мире

На Филиппинах затонул паром, погибли 15 человек

First News Media08:35 - Сегодня
На Филиппинах затонул паром, погибли 15 человек

Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение на юге Филиппин, число погибших достигло 15, пропавшими без вести числятся 43 человека.

Об этом сообщает телеканал GMA News.

Губернатор провинции Басилан Муджив Хатаман отметил, что во время поисково-спасательной операции спасены 317 человек. Спасатели продолжают искать выживших.

Авария произошла неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. По данным береговой охраны Филиппин, паром потерпел крушение в понедельник около 01:50 по местному времени. Он направлялся из города Замбоанга на остров Холо.

AFP отмечает, что в больницах из-за большого числа поступающих пострадавших не хватает коек и медицинского персонала.

По данным агентства, архипелаг с населением в 116 млн человек имеет долгую историю катастроф, которые связаны с паромным сообщением между островами. В 2023 году из-за пожара на пароме погибли более 30 человек.

Источник: RTV1

