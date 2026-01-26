Германия переживает коллапс из-за снегопадов

Снегопады привели к коллапсу на некоторых дорогах Германии, сообщает Bild.

Снежный буран привел к отмене 79 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Задержки рейсов наблюдаются в аэропорту Штутгарта и Ганновера.

Десятки фур застряли в районе Хайльбронн на юго-западе страны. К утру понедельника, 26 января, по всей Германии были зарегистрированы сотни ДТП. В Берлине шел ледяной дождь, на дорогах образовалась гололедица. Также сообщается о перебоях работы железнодорожного транспорта в различных регионах страны.