Французская EOS Technologie передала Украине дроны с дальностью полета 500 км

Французская компания EOS Technologie разработала беспилотник Rodeur, который может преодолевать расстояние до 500 км и находиться в воздухе до пяти часов.

Часть экземпляров поставлена на Украину. Об этом сообщил президент компании Жан-Марк Зулиани, его слова приводит France 24. Точное число переданных БПЛА не уточняется.

Rodeur предназначен как для разведки, так и для атак, рассказал господин Зулиани. По его мнению, такой беспилотник мог бы использоваться в Европе «в качестве щита», а на Украине — «в качестве меча». Поставки на Украину — возможность для западных производителей протестировать оружие в полевых условиях, отметил Жан-Марк Зулиани.

Точная модель Rodeur, отправленного на Украину, не раскрывается. Одна из моделей — Rodeur 330 — имеет скорость до 100 км/ч, максимальная нагрузка — 4 кг, следует из данных на сайте EOS Technologie.

Источник: kommersant.ru