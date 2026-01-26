Трамп: США изучают обстоятельства убийства мужчины пограничником

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает все обстоятельства стрельбы, открытой 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудником пограничной службы, из-за чего погиб мужчина.

"Мы изучаем, выясняем все и придем к заключению", - приводит газета The Wall Street Journal ответ Трампа на вопрос интервью о том, считает ли он правильными действия пограничника, повлекшие за собой гибель 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

"Мне не нравится, когда происходит любая стрельба, - продолжил американский лидер. - Вместе с тем мне не нравится, когда кто-то идет на протест и у него при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряженными патронами обоймами".

Помимо этого, президент США дал понять, что сотрудники миграционных служб в определенной перспективе будут отозваны из Миннеаполиса. "В какой-то момент мы уйдем <...>. Они проделали феноменальную работу <...>. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций", - заявил Трамп. Глава американской администрации также предположил, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут быть значительно больше, чем в Миннесоте.

Источник: ТАСС