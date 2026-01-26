Трамп: Крыша бального зала в Белом доме будет устойчива к авозможным атакам БПЛА

Президент США Дональд Трамп заявил, что крыша строящегося в Белом доме бального зала будет сконструирована с учетом возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом глава государства написал в Truth Social.

Он отметил, что постройка бального зала станет "подарком Соединенным Штатам" стоимостью $300-400 млн, так как проект финансируется за счет спонсоров, а не федерального бюджета. В то же время он пожаловался, что уже после начала работ на него подала в суд выступающая за сохранение культурного наследия организация, поэтому строительство может затянуться.

"Вся стальная конструкция, окна, двери, оборудование для кондиционирования и отопления, мрамор, камень, железобетонные изделия, пуленепробиваемые окна и стекло, антидронная крыша и многое другое уже заказаны (или готовы к заказу), и нет никакого практического или разумного способа вернуться назад", - указал президент США.

Американский лидер подчеркнул, что проект бального зала был согласован с высшим руководством вооруженных сил и Секретной службы США, которая отвечает за обеспечение безопасности первых лиц страны. Как отметил Трамп, после появления нового бального зала Белый дом "больше не будет вынужден использовать дешевый и небезопасный шатер", который разбивали на лужайке резиденции при проведении крупных мероприятий.

"Остановка строительства на столь позднем этапе, когда уже так много заказано и сделано, будет иметь разрушительные последствия для Белого дома, нашей страны и всех заинтересованных сторон", - резюмировал американский президент.